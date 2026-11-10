Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihlerine kısa bi süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav oturumlarına girerken sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

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2026-2027 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem takvimi geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Yeni dönemin ilk oturumları aralık ayında gerçekleştirilecek. Aralık ayının son günlerinde başlayacak sınavlara katılacak öğrenciler sınav tarihi ve saatinin yanı sıra sınav giriş belgelerini sorguluyor. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman? 1. Dönem AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi! Açık Lise sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖL SINAVLARI TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları

1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava okullarda basılı evrakla girecek öğrenciler ise sınav giriş belgelerini 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren alabilecek.

Adayların, fotoğraflı sınav giriş belgelerini [https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx] adresi üzerinden öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak yazdırabilecekleri bildirildi.

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