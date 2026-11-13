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MEB III. Maarif Kongresi Bildiri sonuçları açıklandı (Bildiri kazananlar listesi)

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MEB III. Maarif Kongresi Bildiri sonuçları açıklandı (Bildiri kazananlar listesi)
Başlık ResmiMEB III. Maarif Kongresi Bildiri sonuçları açıklandı (Bildiri kazananlar listesi)

Millî Eğitim Bakanlığınca "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 25-27 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek III. Maarif Kongresinin, bildiri başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda; eğitim, medeniyet ve gelecek arasındaki ilişkinin öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında ele alınması amacıyla düzenlenecek III. Maarif Kongresi, 25-27 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kongrenin bildiri başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla gerçekleştirilecek kongreye yapılan bildiri başvuruları, değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda incelendi.

MEB III. Maarif Kongresi Bildiri sonuçları açıklandı (Bildiri kazananlar listesi)
Başlık ResmiMEB III. Maarif Kongresi Bildiri sonuçları açıklandı (Bildiri kazananlar listesi)

Kongre kapsamında "Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen" başlıklarında sunulan çalışmalar değerlendirildi.

Kongreye toplam 879 bildiri başvurusu yapıldı. Değerlendirme süreci sonucunda 100 bildiri III. Maarif Kongresi'nde sunulmaya uygun bulundu.

BİLDİRİ KAZANANLAR LİSTESİ

Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT | Kaynak: HABER MERKEZİ
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