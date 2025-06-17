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Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatil takvimi 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatil takvimi 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclis’in tatile gireceği tarih gündeme geldi. Anayasa'nın 93.maddesi ve TBMM içtüzüğü'nün 5.maddesi gereğince Meclis’in Temmuz ayında tatile girmesi bekleniyor. Ancak çalışmaların uzaması halinde Meclis’in tatile gireceği tarih ertelenebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin uzaması durumunda tatil tarihi ileri bir zamana ertelenebilir.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) henüz tatile girmedi.Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da tatile girmesi tahmin ediliyor.

Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatil takvimi 2025 - 1. Resim

MECLİS’İN TATİL TARİHİ ERTELENEBİLİR!

Meclis’in normal şartlarda 1 Temmuz Salı günü tatile girmesi öngörülüyor. Ancak görüşmelerin uzaması durumunda tatil takvimi değişebilir.

Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatil takvimi 2025 - 2. Resim

MECLİS GÜNDEM BAŞLIKLARI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 17 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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