Mehmet Şakir Can kimdir, neden gözaltına alındı?

Son dönemlerde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarını satın almasıyla gündeme gelen Can Holding, yapılan operasyonlar nedeniyle konuşuluyor. Mehmet Şakir Can’ın hayatı, kariyeri ve gözaltına alınma nedeni merak konusu.

MEHMET ŞAKİR CAN KİMDİR?

Mehmet Şakir Can, Can Holding’in önde gelen isimlerinden biri olarak iş dünyasında medya, eğitim, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Aralık 2024’te Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devriyle birlikte, holdingin adı Can Yayın Holding olarak değiştirilmiş ve Mehmet Şakir Can, yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmıştır.

Can Holding’in bünyesinde Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının yanı sıra Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri ve Özel Mediza Hastanesi gibi önemli şirketler bulunuyor.

MEHMET ŞAKİR CAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Şakir Can, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı alınan 8 şüpheli arasında yer alıyor.