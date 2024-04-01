Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği gündeme geldi. Vatandaşlar arama motorlarında bayram öncesi memur maaşları ne zaman ödenecek, sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, memur maaşları, bayram öncesi yatacak mı? İşte detaylar...

Milyonlarca memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağını sorguluyor. Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Nisan ayı maaşı ne zaman ödenecek?

NİSAN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2024?

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabı üzerinden memur maaşlarının bayram öncesi yatması gerektiğini vurguladı. Kahveci, "Kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan resmi yazı geldi. Bakanlık gönderdiği resmi yazıda Ramazan Bayramı dolayısıyla maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan 2024 tarihi saat 15.30'a kadar tamamlanmasını istedi.

Maaşlar 15 Nisan 2024 Pazartesi günü hesaplara yatacak.