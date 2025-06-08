Memur ve Emekli maaşı ne kadar olacak? Son dakika Temmuz zammı hesaplaması

Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaşı zammı için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte zam oranlarına ilişkin tahminler netleşmeye başladı. Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte zam oranı kesinleşecek.

5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,29 olarak açıklanırken, gözler şimdi Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2025’te açıklanacak verilerle, Temmuz zammı netleşecek. Şimdilik yüzde 2’lik Haziran enflasyonu tahmini üzerinden yapılan hesaplamalara göre emekli ve memur maaşlarında ciddi artışlar bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 seviyesinde gelmesi durumunda, 44 bin TL olan en düşük memur maaşına yaklaşık 4 bin 725 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu da maaşın yaklaşık 49 bin TL seviyesine ulaşması anlamına geliyor.

Benzer şekilde, Ocak ayında yapılan zamla birlikte 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının da 2 bin 517 TL artışla 16 bin 986 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAM ALACAK?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait enflasyon verilerine göre, 5 aylık toplam enflasyon yüzde 14,29 olarak gerçekleşti. Bu oran, zam hesaplamalarının temelini oluşturuyor. Haziran ayının da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

TÜİK’in açıklayacağı Haziran verileriyle birlikte zam oranları kesinleşecek. Enflasyondaki ivmenin düşüş göstermesi dikkat çekerken, Haziran enflasyonuna dair tahminler yüzde 1,5 ila 2 arasında değişiyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şu ana kadar yüzde 15,10 oranında zamma hak kazanmış durumda. Bu oran Haziran enflasyonu eklendikten sonra daha da artacak. Memurların alacağı zam oranı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının toplamıyla belirlenecek. Şu anki verilere göre memurlar için enflasyon farkı yüzde 8,58, toplu sözleşme zammı ise yüzde 5 olmak üzere toplam zam oranı yüzde 14,01 olarak hesaplanıyor.