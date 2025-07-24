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Merkez bankası faiz kararı açıklandı: Faiz kararı ne oldu, faiz indirimi yapıldı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez bankası faiz kararı açıklandı: Faiz kararı ne oldu, faiz indirimi yapıldı mı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Ekonomi çevreleri, yatırımcılar ve piyasa uzmanları 24 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak sonucu yakından takip ediyor. Döviz kuru, altın fiyatları, borsa endeksleri ve bankalardaki mevduat faiz oranları açısından yön belirleyici olacak karar netleşti. Merkez bankas faiz kararı ne oldu, faiz indirimi yapıldı mı sorularının cevabı belli oldu.

Haziran ayında yapılan son PPK toplantısında Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmıştı. Alınan karar sıkı para politikası sürecinin devam edeceği yönünde yorumlanmış ve piyasalar tarafından büyük ölçüde öngörülmüştü. Peki, güncel Merkez bankası faiz kararı ne oldu, faiz indirimi yapıldı mı?

Merkez bankası faiz kararı açıklandı: Faiz kararı ne oldu, faiz indirimi yapıldı mı? - 1. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB'nin yayımladığı resmi toplantı takvimine göre, yılın altıncı Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirildi. Piyasalarda etkisi büyük olan politika faizi kararı, toplantının ardından saat 14.00’te kamuoyuna duyuruldu.

Temmuz ayı toplantısında faiz oranının yüzde 46 seviyesinden yüzde 43,29’a çekilmesi bekleniyordu.

Merkez bankası faiz kararı açıklandı. TCMB politika faizini 300 baz puan düşürerek %43’e indirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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