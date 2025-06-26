Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı toplantı takvimi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 12:41 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 12:46 - Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz kararları, piyasalarda yakından takip edilmeye devam ediyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarıyla belirlenen faiz oranları, döviz kurları, altın fiyatları ve mevduat faizleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih gündeme geldi. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararının temmuz ayında sabit tutulup tutulmayacağı merak konusu oldu. PPK son toplantısında faiz kararını yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı temmuz ayı faiz kararını 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak. PPK toplantısı, TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleştirilecek ve toplantı sonucunda alınan kararlar piyasalara yön verecek. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Merkez Bankası’nın faiz kararları, her toplantının ardından aynı gün saat 14:00’te kamuoyuna duyuruluyor. Ekonomi çevreleri, TCMB’nin faiz politikasına ilişkin mesajlarını yakından takip ederken, faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. TCMB TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU? Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi şu şekildedir: 24 Temmuz 2025

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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi