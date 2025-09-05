Messi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktı

Arjantin'in Venezuela'yı 3-0 yendiği 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında iki gol atan Lionel Messi, maç sonu açıklamalarıyla gündem oldu. Gözyaşlarını tutamayan tecrübeli ismin futbolu bırakıp bırakmadığı merak ediliyor.

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Lionel Messi, 4 Eylül 2025’te Buenos Aires’teki Estadio Monumental’de oynanan Venezuela maçında, Arjantin formasıyla son resmi iç saha maçına çıktı.

38 yaşındaki yıldız, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Burada bu şekilde veda etmek her zaman hayalimdi” diyerek taraftara veda etti.

Messi futboldan tamamen emekli olduğunu resmi olarak açıklamadı. Bunun yerine, fiziksel durumuna bağlı olarak kariyerine devam edeceğini belirtti. 2026 Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermediğini ifade etti.

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKIYOR MU?

Messi, Arjantin milli takımıyla son iç saha maçını oynadığını doğrulasa da milli takımı tamamen bırakacağına dair net bir açıklama yapmadı.

Messi, Arjantin’in tüm zamanların en çok gol atan ve en çok forma giyen oyuncusu olarak 2022 Dünya Kupası zaferiyle kariyerinin zirvesine ulaştı.

Maç öncesi çocuklarıyla sahaya çıkarken gözyaşlarına hakim olamayan Messi'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

LİOENEL MESSİ FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKIYOR?

Messi, futbolu bırakmak için kesin bir tarih vermedi ancak 2026 Dünya Kupası’nın onun son büyük turnuvası olabileceğini ima etti. Venezuela maçından sonra, nasıl hissettiğine bakarak ilerleyeceğini belirtti. Yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

MESSİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lionel Messi, şu anda Amerikan MLS liginde Inter Miami CF takımında forma giyiyor. 2023’te Paris Saint-Germain’den ayrılarak Inter Miami’ye katıldı.