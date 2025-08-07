Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > İstanbul’da yağmur yağacak mı, saat kaçta? 7-8 Ağustos için Meteoroloji uyardı!

İstanbul’da yağmur yağacak mı, saat kaçta? 7-8 Ağustos için Meteoroloji uyardı!

İstanbul’da sıcak havalar yerini sağanak yağış ve sert rüzgarlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Valiliği’nin yaptığı peş peşe uyarıların ardından, kent genelinde bazı ilçelerde yağmur etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde ise İstanbul’da yağmur yağacak mı, saat kaçta merak ediliyor. İşte haftalık İstanbul hava durumu detayları...

Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece çevrelerinde görülen kısa süreli ve gök gürültülü sağanak yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışların önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği, İstanbullular tarafından büyük merak konusu oldu.

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur yağacak mı, saat kaçta? - 1. Resim

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI, SAAT KAÇTA?

İstanbul'da yaz sıcakları etkisini göstermeye devam ederken kent genelinde görülen sağanak yağışlarla hava bir nebze olsun serinledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un açıklamalarına göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda yer yer etkili olan yağmurun gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur yağacak mı, saat kaçta? - 2. Resim

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sabah saatlerinde yağmur görüldü. Meteoroloji yetkilileri, başta Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece olmak üzere birçok bölgede kısa süreli ama yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğunu açıkladı.

Yağışların özellikle sabah saatlerinde hissedildiği, gün boyunca ise yer yer tekrar edebileceği belirtildi. 

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur yağacak mı, saat kaçta? - 3. Resim

SAĞANAK YAĞIŞ SÜRECEK Mİ?

Meteoroloji ve AKOM’un paylaştığı son tahminlere göre, İstanbul’da sağanak yağışların etkisi cuma günü öğle saatlerine kadar devam edecek.

Yağışların aralıklarla görüleceği ve ani sel ile su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor. Hafta sonuna doğru ise hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

10 Ağustos Pazar gününden itibaren sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur yağacak mı, saat kaçta? - 4. Resim

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün (7 Ağustos Perşembe)
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
En Yüksek: 31°C
En Düşük: 22°C

Yarın (8 Ağustos Cuma)
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
En Yüksek: 31°C
En Düşük: 23°C

Cumartesi (9 Ağustos)
Parçalı Bulutlu
En Yüksek: 32°C
En Düşük: 22°C

Pazar (10 Ağustos)
Az Bulutlu
En Yüksek: 32°C
En Düşük: 22°C

Pazartesi (11 Ağustos)
Açık, Güneşli
En Yüksek: 31°C
En Düşük: 21°C

Kaynak: Türkiye Gazetesi

