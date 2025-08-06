Bugün yağmur yağacak mı? 6 Ağustos İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hava durumu

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın deniz ulaşımını ve günlük hayatı etkileyebileceği belirtildi. 6 Ağustos İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılırken bugün yağmur yağacak mı sorusu da gündemde yerini buldu.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da gün içerisinde hafif yağış geçişleri ve aralıklı güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, nem oranı ve rüzgarla birlikte hava oldukça bunaltıcı olabilir.

Tekirdağ ve Çanakkale'de ise yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Edirne’de de kısa süreli yağış bekleniyor ancak sıcaklık 36 dereceyi bulacağı için günün genelinde sıcak hava hakim olacak.

İSTANBUL, EDİRNE, TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE HAFTALIK HAVA DURUMU

İstanbul Hava Durumu

6 Ağustos Çarşamba: Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli 34° / 24°

7 Ağustos Perşembe: Hafif Yağmurlu 31° / 24°

8 Ağustos Cuma: Parçalı Bulutlu 30° / 24°

9 Ağustos Cumartesi: Az Bulutlu 31° / 22°

Edirne Hava Durumu

6 Ağustos Çarşamba: Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak 36° / 22°

7 Ağustos Perşembe: Parçalı Bulutlu 34° / 22°

8 Ağustos Cuma: Sıcak Hava 35° / 22°

9 Ağustos Cumartesi: Az Bulutlu 36° / 20°

Tekirdağ Hava Durumu

6 Ağustos Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağış 31° / 23°

7 Ağustos Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağış 31° / 24°

8 Ağustos Cuma: Parçalı Bulutlu 30° / 24°

9 Ağustos Cumartesi: Az Bulutlu 31° / 22°

Çanakkale Hava Durumu

6 Ağustos Çarşamba: Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak 34° / 24°

7 Ağustos Perşembe: Parçalı Bulutlu 33° / 24°

8 Ağustos Cuma: Parçalı Bulutlu 32° / 25°

9 Ağustos Cumartesi: Az Bulutlu 33° / 23°

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISI VERDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem Marmara hem de Kuzey Ege için iki ayrı fırtına uyarısı yayınladı.

6 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, saatte 75 kilometreye kadar ulaşabileceği ve özellikle Marmara Denizi ile Kuzey Ege’de deniz ulaşımını aksatabileceği bildirildi.

Marmara Denizi’nde 14.00 itibarıyla başlayacak olan fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de ise rüzgarın etkisi daha uzun sürecek ve 9 Ağustos Cumartesi gece saatlerine kadar fırtınanın devam etmesi öngörülüyor.