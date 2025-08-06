İDO Avşa seferleri iptal mi? 6 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler gündemde

Yoğun şekilde kullanılan İDO hattı üzerinden Avşa, Yalova ve Armutlu’ya seyahat planı yapan yolcular, seferlerin durumu hakkında bilgi almak için İDO’nun resmi internet sitesini ve duyuru ekranlarını takip ediyor. Peki, İDO Avşa seferleri iptal mi, 6 Ağustos İDO seferleri iptal mi edildi?

İDO AVŞA SEFERLERİ İPTAL Mİ?

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü için Avşa Adası'na yapılacak İDO seferleri, meteorolojik uyarıların ardından yolcular tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklentisi, özellikle deniz ulaşımında muhtemel iptaller gündeme getirdi.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) resmi internet sitesine göre Avşa Adası yönüne planlanan herhangi bir sefer iptali şu an için bulunmuyor.

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İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 6 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar kapsamında Marmara Denizi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) nedeniyle İDO'nun bazı seferlerinde aksama yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Şu an için resmi kaynaklarda Avşa, Yalova veya Armutlu hatlarında herhangi bir iptal yer almıyor.

Fakat kuvvetli rüzgarın etkisini artırması durumunda bazı seferlerin ilerleyen saatlerde iptal edilme ihtimali bulunuyor. 6 Ağustos Çarşamba günü İDO’yu kullanacak yolcuların resmi İDO duyurularını sık sık kontrol etmesi öneriliyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ağustos 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağış bekleniyor. MGM kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.