M5 metro neden gelmiyor sorusu, 13 Ekim sabahı M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nı kullanan yolcuların gündemine geldi. Üsküdar-Sultanbeyli metrosunun çalışıp çalışmadığı, seferlerin hangi istasyonlar arasında yapıldığı ve hattın ne zaman normale döneceği merak ediliyor.

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M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda 13 Ekim sabah saatlerinde sefer düzeninde aksama yaşandı. “M5 metro neden gelmiyor?”, “M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosu çalışıyor mu?” ve “Üsküdar metrosu açık mı?” soruları araştırılırken Metro İstanbul’dan hattaki son duruma ilişkin açıklama geldi.

METRO NEDEN GELMİYOR?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda yaşanan aksaklık hakkında Metro İstanbul açıklama yaptı. Metro İstanbul’un güncel duyurusuna göre seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla M5 hattı tamamen hizmet dışı değil ancak normal güzergah düzeninde çalışmıyor. Yolcuların seyahat öncesinde Metro İstanbul’un güncel duyurularını takip etmesi gerekiyor.

M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METROSU SON DURUM

13 Ekim 2026 itibarıyla M5 Üsküdar-Sultanbeyli hattında teknik arızaya bağlı kısmi işletme devam ediyor. Üsküdar yönünden gelen trenler Çakmak’a kadar, Sultanbeyli tarafından hareket eden trenler ise İmam Hatip Lisesi ile Sultanbeyli arasında hizmet veriyor.

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