MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız'ın hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 17:06 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme:

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Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu. 15 kişilik Başkanlık divanında yer alacak isimler açıklandı. Bu kapsamda MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız oldu. Peki, MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız kimdir, kaç yaşında? Feti Yıldız aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...