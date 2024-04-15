MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız'ın hayatı ve kariyeri
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Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu. 15 kişilik Başkanlık divanında yer alacak isimler açıklandı. Bu kapsamda MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız oldu. Peki, MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız kimdir, kaç yaşında? Feti Yıldız aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...
Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer aldı. Bu kapsamda MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız oldu. Peki, MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız kimdir, kaç yaşında? Feti Yıldız aslen nereli? Detaylar haberimizde...
MHP'Lİ FETİ YILDIZ KİMDİR, NERELİ?
Feti Yıldız 25 Mayıs 1953 yılında Yozgat, Devecipınar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev aldı.
Feti Yıldız, 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesi'dir.
Feti Yıldız, orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Taner Yıldız'ın kuzenidir.
2024 yılında MHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi