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MHRS çöktü mü? MHRS uygulamasında erişim sorunu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MHRS çöktü mü? MHRS uygulamasında erişim sorunu!
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MHRS mobil uygulamasından hastane randevusu almaya çalışan vatandaşlar erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Yaşanan bu gelişme MHRS çöktü mü sorusunu gündeme getirdi. MHRS çöktü mü, ne zaman düzelir? MHRS Chunk 49 failed hatası

16 Haziran Pazartesi sabahı MHRS mobil uygulaması üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı ‘MHRS çöktü mü?’ ‘Randevu Alamıyorum’ gibi mesajlar atarak teknik sorunu bildirdi.

MHRS ÇÖKTÜ MÜ?

Bu sabah saatlerinde MHRS mobil uygulamasında teknik sorunlar yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar uygulamaya girişte "Chunk 49 failed" hatası aldıklarını sosyal medya hesapları ve şikayet siteleri üzerinden paylaşmaya başladı.

MHRS çöktü mü? MHRS uygulamasında erişim sorunu! - 1. Resim

MHRS NEDEN AÇILMIYOR?

MHRS sisteminde bu sabah yaşanan yoğunluk nedeniyle teknik bir sorun meydana geldi. Uygulamaya bazı vatandaşlar sorunsuz girerken bazıları ise Chunk 49 failed hatasıyla karşılaştı. 

MHRS çöktü mü? MHRS uygulamasında erişim sorunu! - 2. Resim

MHRS CHUNK 49 FAİLED HATASI

Bu sabah MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasında ya da web sitesinden randevu almak isteyen bazı kullanıcılar "Chunk 49 failed" hata mesajıyla karşılaştı. Bu tür hata kodları, genellikle uygulamanın sunucusundan veri alınırken yaşanan bir kesinti ya da sistemsel çökme sonucunda ortaya çıkar.

MHRS NE ZAMAN DÜZELİR?

MHRS sisteminde yaşanan teknik sorunun kısa sürede çözülmesi öngörülüyor. Sorunun çözülmesiyle vatandaşlar kolaylıkla hastane randevusu almaya devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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