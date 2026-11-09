Milli aranın başlamasıyla milli maç tarihleri futbolseverlerin gündemine geldi. Kasım ayındaki milli arada A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasına çıkacak. Ay yıldızlı ekibin Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların tarihleri, başlangıç saatleri ve yayın bilgileri araştırılıyor.

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A Milli Futbol Takımı, 2026 yılının son milli maç döneminde UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlamaya hazırlanıyor. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte kulüp futboluna ara verilirken gözler Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile yapacağı mücadelelere çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstürde karşılaşmaların oynanacağı statlar ve saatler yer alırken milli ara sonrasında liglerin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki ilk maçını 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika, ikinci maçını ise 15 Kasım Pazar günü Fransa ile oynayacak. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Eylül ve ekim aylarında oynanan ilk dört karşılaşmanın ardından grup aşamasında son iki maç kaldı. Ay yıldızlı ekip, Belçika'yı İzmir'de ağırladıktan sonra Fransa deplasmanına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Belçika karşılaşması saat 20.00'de, Fransa mücadelesi ise Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Her iki karşılaşma da ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli maçlar ne zaman? A Milli Takım Uluslar Ligi maç program

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci hafta karşılaşmasına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli Futbol Takımı, grubun ilk dört maçından puan çıkaramazken Belçika karşısında ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor. İki ülke, 2 Ekim'de Belçika'da oynanan ilk karşılaşmada da karşı karşıya gelmiş ve mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Milli maçlar ne zaman? A Milli Takım Uluslar Ligi maç program

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta karşılaşması, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleyle 2026 ve 2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak. Türkiye ile Fransa, grubun ilk haftasında 25 Eylül'de Kocaeli'de karşı karşıya gelmiş ve Fransız ekibi sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ay yıldızlı ekip, deplasmanda oynayacağı son karşılaşmada puan alarak grup aşamasını tamamlamayı hedefliyor.

KASIM 2026 MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Kasım ayındaki uluslararası milli maç dönemi 9 Kasım Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Salı günü sona erecek. A Milli Takım ise bu süreçteki son karşılaşmasını 15 Kasım Pazar günü Fransa ile oynayacak.

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