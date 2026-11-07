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Spor

Samsunspor, 8 maç sonra galibiyeti hatırladı

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Samsunspor, 8 maç sonra galibiyeti hatırladı
Başlık ResmiSamsunspor, 8 maç sonra galibiyeti hatırladı

Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 8 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek tarihi kötü gidişatına son verdi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Yirigue Foungognan Sekongo kaydetti.

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

15. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Coulibaly'in şutunda kaleci Bahadır Göngördü topu yatarak bloke etti.

25. dakikada Masuaku'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Colley'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

29. dakikada Tomasson'un sol çaprazdan ortasında Bayo'nun altıpas içine indirdiği topa Coulibaly bomboş pozisyonda dokunamayınca defans, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Sousa'nın ara pasında Sekongo, kaleci Bahadır Göngördü ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü gole izin vermedi.

39. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Samsunspor - Konyaspor
Başlık ResmiSamsunspor - Konyaspor

64. dakikada Dompe'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

68. dakikada Awaziem'in kullandığı serbest atışta defanstan seken top Andzouana'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Samsunspor, ligde 8 maç sonra kazandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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