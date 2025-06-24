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Milyonlarca emekli bunu bekliyor! En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuz ayına kısa bir süre kala enflasyon farkı şekillenmeye başladı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira alan emeklilere 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi.

16 milyonu aşkın emekliyi yakından takip ettiği emekli maaş zammı hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadığı araştırılıyor.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu da revize edildi.  SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanır. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca emekli bunu bekliyor! En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? - 1. Resim

5 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranları da açıklığa kavuştu. 

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu. Bu veriler ışığında 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 olarak hesaplandı.

Milyonlarca emekli bunu bekliyor! En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? - 2. Resim

EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak hesaplandı.

Milyonlarca emekli bunu bekliyor! En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? - 3. Resim

 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den konuya ilişkin açıklama geldi. Güler, "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusuna cevap veren Güler, "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Ayrıca Temmuz'un 3'ünde açıklanacak haziran enflasyon verisinin beklendiğini belirten Güler, "Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangi bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor." ifadelerini kullandı.  Şu an için herhangi bir zam durumu gözükmese de ilerleyen günlerde konu netlik kazanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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