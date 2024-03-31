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Misafir olarak oy kullanılır mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Misafir olarak oy kullanılır mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde misafir seçmen olarak kayıtlı olunan adres dışında oy kullanılabilir mi, sorusuna cevap aranıyor. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenler misafir olarak oy kullanılır mı? Yazlıkta, köyde, tatilde oy kullanılır mı? İşte cevabı...

Birçok kişi bulundukları yerden oy kullanılabilir mi, sorusuna cevap arıyor. YSK Web Portal üzerinden oy kullanma şartlarını duyurmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar,  adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim, sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Peki, misafir olarak oy kullanılır mı? Ayrıntılar haberimizde...

MİSAFİR OLDUĞUM YERDE NASIL OY KULLANABİLİRİM?

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır.

Misafir olarak oy kullanılır mı? - 1. Resim

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli olmaz. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekiyordu. Bu adımı tamamlamayan seçmenler  kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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