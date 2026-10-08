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Motorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları

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Motorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiMotorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı?

Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi akaryakıt piyasasını yakından etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı soruları ise gündemde. 8 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

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Akaryakıt fiyatlarında son durum, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler Brent petrolün fiyatını yeniden yukarı taşırken, petrolün varil fiyatı 8 Ekim işlemlerinde 102,5 dolar seviyesine ulaştı. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı?

Motorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiMotorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Ekim 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 90,20 TL, Anadolu Yakası'nda ise 90,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da motorinin litresi 91,30 TL, İzmir'de ise 91,50 TL olarak uygulanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise 8 Ekim'de 102,5 dolara kadar yükseldi. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Motorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiMotorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

8 Ekim 2026 itibarıyla verilen güncel fiyatlarda benzin, motorin ve LPG için yeni bir zam veya indirim henüz yaşanmadı.

Küresel petrol piyasasındaki gelişmeler ise akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Brent petrolün 100 doların üzerinde kalması, Türkiye'de indirim beklentilerini zayıflattı. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunları petrol taşımacılığında maliyetlerin yükselmesine yol açarken ham petrol tankerlerinin günlük kazançlarının ekim başında 500 bin doların üzerine çıktığı belirtiliyor.

EIA da Brent petrolün 2026'nın son çeyreğinde ortalama 105 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Gelişmeler akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam edebileceğine işaret etti.

Motorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiMotorin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam ya da indirim var mı? 8 Ekim akaryakıt fiyatları

8 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI

•⁠ ⁠İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 84,70 TL | Motorin 90,20 TL | LPG 41,20 TL
•⁠ ⁠İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 84,50 TL | Motorin 90,00 TL | LPG 40,60 TL
•⁠ ⁠Ankara: Benzin 85,70 TL | Motorin 91,30 TL | LPG 41,29 TL
•⁠ ⁠İzmir: Benzin 85,90 TL | Motorin 91,50 TL | LPG 41,20 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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