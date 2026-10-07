Depolar için karamsar tahmin! Petrol fiyatları dördüncü çeyrekte…

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde tutunurken; ABD Enerji Bilgi İdaresi, petrol fiyatı tahminini yukarı çekti. Kurum, Brent petrolün varil fiyatının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 105 dolar olmasını bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentilerinin zayıflayabileceği ifade ediliyor. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 84,75 TL ve motorinin litresi 90,19 TL’den satılıyor.

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Brent petrolün varil fiyatı hafta ortası işlemlerinde 100 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Salı günü 100,5 dolardan kapanan Brent, çarşamba günü Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve ABD petrol stoklarındaki düşüşün etkisiyle 101 doların üzerine çıktı.

Petrol piyasasında fiyatların yüksek seyretmesinde, Orta Doğu'dan petrol akışlarının toparlanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin devam etmesi etkili oluyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, son günlerde boğazdan geçen tankerlerle ilgili 9 yeni saldırı ve olay yayımladı.

TAŞIMA MALİYETİ ARTTI

Kpler verilerine göre Orta Doğu petrol ihracatı eylülde savaş öncesi seviyelere yaklaşırken; üreticiler boru hatları, alternatif güzergâhlar ve gemiden gemiye transferler üzerinden Hürmüz'e bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Ancak bu alternatiflerin daha yüksek maliyet ve güvenlik riski taşıması, piyasanın rahatlamasını da engelliyor.

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DİZELDE SIKINTI SÜRÜYOR

Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı da önemli bir alternatif oluşturuyor. Söz konusu hattan petrol akışının günlük 5,8 milyon varile ulaştığı açıklandı. Kızıldeniz'deki Yanbu ihracat terminaline uzanan hat, Hürmüz Boğazı'na alternatif bir güzergâh olarak öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki petrol akışları toparlansa bile rafine ürün, özellikle de dizel piyasasında ciddi bir sıkışıklık yaşanıyor. Bu durum rafinerilerin daha fazla ham petrol talep etmesine yol açarak petrol fiyatlarını yukarıda tutuyor.

EIA'DAN 105 DOLAR TAHMİNİ

Bu arada ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Ekim Ayı Enerji Görünümü Raporunu açıkladı. Rapora göre; Brent petrolün 2026'nın dördüncü çeyreğinde varil fiyatının ortalama 105 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, eylül ayındaki tahmininin 14 dolar üzerinde gerçekleşti.

EIA'nın beklentisine göre fiyat baskısı kalıcı olmayacak. Petrol akışlarının kademeli olarak normalleşmesi ve üretimin yeniden devreye girmesiyle Brent'in 2027'de ortalama 84 dolar seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Kurum ayrıca Orta Doğu'da üretim kesintilerinin 2026'nın son çeyreğindeki günlük 4,5 milyon varil seviyesinden, 2027'nin ilk çeyreğinde 2,7 milyon varile düşebileceğini de tahmin ediyor.

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ABD STOKLARI

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise ABD'deki stoklar oldu. Sektör verilerine göre geçen hafta ABD ham petrol stokları yaklaşık 2,1 milyon varil azaldı. Bu düşüş küresel arz görünümündeki sıkışıklığı artırırken; Brent'in de 100 dolar üzerinde tutunmasını sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıktı.

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AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarına dair beklentiler iç piyasada da yakından takip ediliyor. İstanbul’un Avrupa yakasında son 1 aylık dönemde benzinin litre fiyatı 77 TL’den 84,75 TL’ye yükseldi. Motorinin litresi ise 88,97 TL’den 90,19 TL’ye çıktı. Motorin, eylülün üçüncü haftasında 100 TL barajını da aşmıştı.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerindeki seyri, içeride pompada da indirim beklentilerini zayıflatıyor.

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