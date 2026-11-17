Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)2027 sınav tarihi ve başvuru takvimi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)tarafından ilan edildi. MSÜ başvuru sürecinin ayrıntıları yayımlanan kılavuzda paylaşılacak. Peki, MSÜ 2027 başvuruları ne zaman başlayacak, bitecek?

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"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" geçtiğimiz haftalarda açıklandı. 2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi"ne, https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek. ÖSYM'nin 2027 yılı sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 20 Mart 2027 tarihinde yapılacak.

MSÜ 2027 başvuruları ne zaman? ÖSYM MSÜ başvuru takvimini paylaştı



2027-MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Takvime göre, 2027-MSÜ başvuruları 13 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Sınava katılacak adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Geç başvuru için ise 16 Şubat 2027 tarihi belirlendi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ADAYLARIN YKS'YE GİRMESİ GEREKİYOR

2027-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2027-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2027-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2027-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

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