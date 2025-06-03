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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2.Seçim aşaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2.Seçim aşaması
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSÜ 2025 tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, gözünü sonuç tarihine çevirdi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’na yerleşmek isteyenler heyecanla tercih sonuçlarını bekliyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci aşama sınavlar ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih süreci sona erdi. Askeri öğrenci adaylarının büyük bir heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na girmek isteyen binlerce adayın gündeminde “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu yer alıyor. 

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında sonuçların Haziran ayının ikinci haftalarında ilan edildiği görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvimin işlemesi ve tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2.Seçim aşaması - 1. Resim

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Tercih sonuçlarının ilan edilmesinden sonra adaylar için asıl zorlu süreç başlayacak. Yerleştirme sonrası ikinci seçim aşaması, fiziksel yeterlilik, sözlü mülakat ve sağlık kontrollerini kapsayan çok aşamalı bir değerlendirme süreci olarak uygulanacak.
2025 yılı için henüz net tarih verilmemiş olsa da, daha önceki yıllar baz alındığında bu aşamanın genellikle Haziran sonu ile Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirildiği biliniyor.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2.Seçim aşaması - 2. Resim

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Sonuçlar açıklandığında adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek. Yerleştirme işlemleri, adayların puan sıralamaları ve tercih öncelikleri dikkate alınarak yapılacak.

Adayların, sistemdeki tüm bilgilerini eksiksiz ve güncel şekilde kontrol etmeleri, ilerleyen aşamalarda yaşanabilecek iletişim sorunlarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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