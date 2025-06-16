MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSÜ sonuç ekranı sorgulama

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

2025 yılı MSÜtercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra ikinci aşama olan fiziki yeterlilik ve mülakat sürecine geçilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının sonlarına doğru açıklanması tahmin ediliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sürecinin sona ermesiyle gözler sonuç tarihine çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Tercih sonuçlarının ilan edilmesinden sonra adaylar için asıl zorlu süreç başlayacak. Yerleştirme sonrası ikinci seçim aşaması, fiziksel yeterlilik, sözlü mülakat ve sağlık kontrollerini kapsayan çok aşamalı bir değerlendirme süreci olarak uygulanacak.

2025 yılı için henüz net tarih verilmemiş olsa da, daha önceki yıllar baz alındığında bu aşamanın genellikle Haziran sonu ile Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirildiği biliniyor.