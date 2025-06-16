Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSÜ sonuç ekranı sorgulama

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSÜ sonuç ekranı sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSÜ sonuç ekranı sorgulama
MSÜ, Tercih Sonuçları, Mülakat, Tahmin, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

2025 yılı MSÜtercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra ikinci aşama olan fiziki yeterlilik ve mülakat sürecine geçilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının sonlarına doğru açıklanması tahmin ediliyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSÜ sonuç ekranı sorgulama - 1. Resim

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sürecinin sona ermesiyle gözler sonuç tarihine çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. 

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Son Dakika MSÜ sonuç ekranı sorgulama - 2. Resim

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Tercih sonuçlarının ilan edilmesinden sonra adaylar için asıl zorlu süreç başlayacak. Yerleştirme sonrası ikinci seçim aşaması, fiziksel yeterlilik, sözlü mülakat ve sağlık kontrollerini kapsayan çok aşamalı bir değerlendirme süreci olarak uygulanacak.

2025 yılı için henüz net tarih verilmemiş olsa da, daha önceki yıllar baz alındığında bu aşamanın genellikle Haziran sonu ile Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirildiği biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kanalizasyon karıştı! Beylikdüzü'nde deniz kahverengiye döndü16 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını alan gelin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi - HaberlerFED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi16 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını alan gelin - Haberler16 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını alan gelinManisa Akhisar Belediye Başkanı kim olacak? - HaberlerManisa Akhisar Belediye Başkanı kim olacak?2025 YKS tercihleri ne zaman, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri yayınlandı! - Haberler2025 YKS tercihleri ne zaman, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri yayınlandı!Besim Dutlulu kimdir, hangi partiden? Manisa'nın yeni başkanı - HaberlerBesim Dutlulu kimdir, hangi partiden? Manisa'nın yeni başkanıAsgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ara zammı için tüm ihtimaller değerlendiriliyor - HaberlerAsgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ara zammı için tüm ihtimaller değerlendiriliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...