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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Temmuz zammıyla ücretler değişecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Temmuz zammıyla ücretler değişecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik ücreti, askerlik planı yapan yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Her yıl memur maaş katsayısındaki değişikliklere göre belirlenen bedelli askerlik ücretleri, Temmuz ayında yapılacak zamlarla artış gösterecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusu askerlik görevini yerine getirecek binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Ocak ayında 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti temmuz ayındaki memur maaş zammıyla artış gösterecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücretindeki zam oranı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor. Ocak ayında bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Temmuz zammıyla ücretler değişecek! - 1. Resim

TEMMUZDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLUR?

Her yıl memur maaş katsayısındaki değişikliklere göre belirlenen bedelli askerlik ücretleri, beş aylık memur maaş zammı olan yüzde 14'e göre hesaplandığında 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücretleri de netlik kazanacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Temmuz zammıyla ücretler değişecek! - 2. Resim

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

MSB tarafından belirlenen şartları taşıyan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek gerçekleştirebileceklerdir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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