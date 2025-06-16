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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Temmuzda zam geliyor, işte yeni ücret

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Temmuzda zam geliyor, işte yeni ücret
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik yapmayı düşünenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Şu anda 243 bin lira olan bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz itibarıyla artacak. Peki yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar....

Bedelli askerlik ücreti her yıl sende 2 kere zamlanıyor. Bu yıl temmuz ayından itibaren bedelli askerlik ücretleri bir kez daha artacak. 

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor. 

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Temmuzda zam geliyor, işte yeni ücret - 1. Resim

ZAMSIZ ÖDEME İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN 

Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor. NTV'de yer alan habere göre, 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak. 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlara ise zamlı tarife uygulanacak. 

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Temmuzda zam geliyor, işte yeni ücret - 2. Resim

TEMMUZDA 277 BİN LİRAYA ÇIKACAK 

Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. 5 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 14. Bu orana göre yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin liraya çıkacak. Net rakam ise haziran enflasyonundan sonra belli olacak. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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