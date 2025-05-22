MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday sonuç tarihini araştırmaya başladı. Tercih sürecinin ardından gözler, yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi.

Askeri üniversite hayali kuran gençlerin yakından takip ettiği MSÜ tercih sonuçlarında geri sayım başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının yanı sıra Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih işlemlerini 18 Nisan’a kadar tamamladı. Şimdi ise tercih sonuçları dört gözle bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından yürütülen tercih sürecinde sonuçlar, resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama olan seçim faaliyetlerine katılacak. Bu aşamada fiziki yeterlilik, sözlü mülakat ve sağlık raporu gibi değerlendirmeler yer alacak. 2025 yılı için net bir tarih verilmemiş olsa da daha önceki yıllarda olduğu gibi Haziran ve Temmuz aylarında sınav merkezlerinde ikinci aşama sınavlarının yapılması öngörülüyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Tercih sonuçları açıklandığında, adaylar MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına erişebilecekler. Yerleştirmeler, adayların puan sıralaması ve tercih öncelikleri dikkate alınarak yapılacak.