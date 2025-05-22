Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday sonuç tarihini araştırmaya başladı. Tercih sürecinin ardından gözler, yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi.

Askeri üniversite hayali kuran gençlerin yakından takip ettiği MSÜ tercih sonuçlarında geri sayım başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının yanı sıra Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih işlemlerini 18 Nisan’a kadar tamamladı. Şimdi ise tercih sonuçları dört gözle bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından yürütülen tercih sürecinde sonuçlar, resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama - 1. Resim

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama olan seçim faaliyetlerine katılacak. Bu aşamada fiziki yeterlilik, sözlü mülakat ve sağlık raporu gibi değerlendirmeler yer alacak. 2025 yılı için net bir tarih verilmemiş olsa da daha önceki yıllarda olduğu gibi Haziran ve Temmuz aylarında sınav merkezlerinde ikinci aşama sınavlarının yapılması öngörülüyor.

 

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Tercih sonuçları açıklandığında, adaylar MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına erişebilecekler. Yerleştirmeler, adayların puan sıralaması ve tercih öncelikleri dikkate alınarak yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullar ne zaman kapanacak? 12 günlük bayram tatili iddiasına MEB'ten yaz tatili erkene çekilecek açıklaması! - HaberlerOkullar ne zaman kapanacak? 12 günlük bayram tatili iddiasına MEB'ten yaz tatili erkene çekilecek açıklaması!Eşref Rüya ne zaman, kaçıncı bölümde sezon finali yapacak? Tarih belli oldu - HaberlerEşref Rüya ne zaman, kaçıncı bölümde sezon finali yapacak? Tarih belli olduAnkara'da deprem mi oldu? Ege depremi sonrası sarsıntılar endişe verdi! - HaberlerAnkara'da deprem mi oldu? Ege depremi sonrası sarsıntılar endişe verdi!Otobüs grevi ne zaman bitecek? İstanbul’da ulaşım hayatı durdu! - HaberlerOtobüs grevi ne zaman bitecek? İstanbul’da ulaşım hayatı durdu!Kabine toplantısı ne zaman? 9 günlük bayram tatili kararı için gözler kabine toplantısında! - HaberlerKabine toplantısı ne zaman? 9 günlük bayram tatili kararı için gözler kabine toplantısında!Melodili yol nerede, hangi şehirde? Nasıl çalıştığı merak ediliyor - HaberlerMelodili yol nerede, hangi şehirde? Nasıl çalıştığı merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...