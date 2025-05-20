Burger, cips, sos, çocuğa kötülük! Çin tuzu MS ve kanser riskini artırıyor

Türk Pediyatri Kurumu tarafından düzenlenen 60. Türk Pediyatri Kongresi’nde çocukların severek tükettiği abur cuburların neredeyse tamamında bulunan Çin tuzu tehlikesine dikkat çeken pediyatristler “Çocuğuna zarar vermek isteyen cips yedirsin!” diyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yiyeceklere lezzet vermek için eklenen Çin tuzu kullanımının her yaşta sağlık riskleri oluşturduğunu vurgulayan çocuk hastalıkları uzmanları, özellikle çocukluk çağında tüketilmesinin ileri yaşlarda MS ve kanser gelişme riskini artırdığı uyarısında bulundu. Türk Pediyatri Kurumu tarafından düzenlenen 60. Türk Pediyatri Kongresi’nde birçok ülkede yasaklanan ve Dünya Sağlık Örgütünün ‘en zararlı yiyecekler’ listesinin içeriklerinde yer alan Çin tuzu tehlikesinin boyutlarına dikkat çekildi.

Halk arasında Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamat (MSG) maddesinin bağırsak iç yüzeyini bozduğunu söyleyen Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Pediyatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Metin Aydoğan “Katkı maddesi içeren yiyecek ve içecekler, hazır meyve suları, işlenmiş gıdalar, bağırsak epitelini darmadağınık ediyor. Bu da pek çok hastalığın sadece alerjik hastalıkların değil, MS’i de artıyor, ilerde kanser riskini de artırıyor. Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, bütün metabolizmayı etkilemektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunmaktadır. Bağırsak iç yüzeyi bozulursa, sızan toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçer. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırır” dedi.

BAĞIMLILIK YAPIYOR

Abur cuburların içindeki Çin tuzunun bağımlılık yaptığını ifade eden Prof. Dr. Aydoğan “Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalar en çok MSG içeren ürünlerdir. Özellikle noodllelar, hazır çorbalar, cipsler, işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis), krakerler, dondurulmuş gıdalar ve fast food ürünleri MSG içerebilir. Bu tür yiyecekler çocukların lezzet algısını bozarak ya da yanıltarak o gıdaların daha çok tüketilmesine sebep oluyor yani bir tür bağımlılık oluşturuyor. Ayrıca çocuklarda beyin gelişimi ve dikkat eksikliği gibi problemlerle birlikte hormonal bozukluklar, diyabet ve obezite riskini de artıyor. Eğer çocuklarınıza zarar vermek istiyorsanız cips yedirin” diye konuştu.

HAVA KİRLİLİĞİ ÇOCUKLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Artık sadece kış aylarında değil, yazın da çok önemli bir çevre problemi hâline gelen hava kirliliğinin çocuklarda büyüklerden daha ciddi geri dönüşümsüz hasarlara sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Aydoğan “Özellikle ilk 6 yaşta hava kirliliğine maruz kalan çocukların akciğer kapasiteleri asla normale dönmüyor. Çünkü, akciğer gelişimi çok dinamik bir süreç. Anne karnından başlıyor, 20’li yaşlara kadar devam ediyor. ABD ve Avrupa’da yapılan çalışmalar akciğer gelişiminin çok hızlı ve dinamik olduğu çocukluk döneminde hava kirliliğine maruz kalınmasının akciğer kapasitesini çok ciddi olarak azalttığı ve bunun bir daha geri dönmediği gösteriliyor. Bir başka çalışma da cadde kenarında oturan çocukların 1,5 kata kadar daha fazla astıma yakalandığı görülmüş. Acile başvuran dört çocuktan biri hışıtılı çocuk” diye konuştu.

TEMİZLİK MADDELERİNE DİKKAT

Evde kullanılan ve dışarıda maruz kalınan temizlik maddelerinin de hava yolu ya da ağızdan alınarak hava yolları epiteli ile bağırsak epitelini bozduğunu söyleyen Prof. Dr. Metin Aydoğan dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Kargodan, market ve manavdan gelen paketleri evin içinde açmayın. O plastik partiküller, havada asılı kalıyor. Çocuklar ve erişkinler bunları soluduklarında dolaşım sistemine katılıyor.

Bulaşık makinelerinin içine parlatıcı koymayın.

Çamaşır makinesine yumuşatıcı koymayın.

Özellikle büyük restoranlarda çok hızlı yıkamalar yapıldığı için tabak ve bardakların üzerinde çok ciddi deterjan kalıntıları kalıyor. Bunları da ağız yoluyla alıyoruz.

SİGARA BEBEĞİ, ANNE KARNINDA VURUYOR

Anne adaylarının hamilelik döneminde sigarayı bıraktığını hatırlatan Prof. Dr. Metin Aydoğan “Bunun yeterli olduğu düşünülüyor. Ancak pasif sigara içiciliğinin de çocuklar üzerinde inanılmaz olumsuz etkileri var. Özellikle anne karnında maruz kalan bebeklerin, hava yolu kapasitelerinin çok ciddi anlamda düştüğü ve hışıltılı çocuk ve astım gelişiminin çok fazla olduğu gösterilmiştir” dedi.