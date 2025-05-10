Türk çocukları obezitede Amerika’yı yakaladı! Geleceğimiz tehlike altında

Türk Pediyatri Kurumu tarafından 5 bin çocuk üzerinde yapılan çalışma Türkiye’de çocukların yüzde 7’sinin yetersiz beslendiğini, yüzde 15’inin ise aşırı beslenme ve hareketsizlik sebebiyle şişman olduğunu gösterdi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk Pediyatri Kongresi’nde ilk defa paylaşılan araştırmada Türk çocuklarının yüzde 22’sinin beslenme problemi yaşadığı ortaya konuldu. Türkiye çapında yapılan araştırmanın çocuklarda kötü beslenmenin iki zıt ucu olduğunu gösterdiğini söyleyen Türk Pediyatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer “Biri besini yeteri kadar tüketememek, zayıf kalmak ve büyüyememekle ilgili. Diğeri ise besin bulunsa da içeriğinin uygun olmamasıyla ilgili problemler. Araştırmamız gösteriyor ki Türkiye’de her beş çocuktan biri malnütrisyon yani yeme bozukluğu yaşıyor, bu oran yüzde 22 seviyesinde” dedi. Türk çocuklarında obezitenin son yıllarda büyük bir hızla arttığına işaret eden Prof. Dr. Başer “Bunun içinde obezite diye tanımladığımız problemin oranı yüzde 10-15 arasında ki bu da ABD’deki çocuklarla aynı seviyede. Şişman olan çocuklar da vitamin ve mineral eksikliği yaşıyor. Deprem bölgelerinde bu oran daha da fazla” diye konuştu.

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İLK 5 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ

Çalışmada yer alan Prof. Dr. Fügen Çollu Çokuğraş da “Çocuklarda entelektüel gelişimin sağlanması, boy uzaması, bağışıklık sisteminin gelişmesi ve tüm organların sağlıklı gelişimi açısından önemli olan ilk 5 yaştaki beslenmenin çok mühim olmasına rağmen, Türkiye’de beslenme bozukluğunun yüzde 22’ye çıktığını gördük. Büyük bir bölümü şişmanlık. 1,5 yıl önce başladığımız çalışmanın sonuçlarını gelecek haftadan itibaren yurtdışındaki bir kongrede de paylaşacağız” dedi.

2.000 UZMAN BULUŞTU

Türk Pediyatri Kongresi, bu yıl 60. defa pediyatri camiasını bir araya getirdi. 2.000 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanın buluştuğu kongrenin bu yılki temasının ‘Pediyatrinin Değişen ve Zorlaşan Yüzü’ olduğunu aktaran Türk Pediyatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk hastalıkları alanındaki önemli tehlikeye dikkat çekti. Hekim adaylarının tercihlerinde pediyatrinin alt sıralara düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Kasapçopur “Kısa bir süre önce yüksek puanlarda girilen ve TUS’ta birinci sırada yer alan pediyatri bugün 40. sıraya kadar düştü. Bu yıl kontenjanların Yüzde 54’ü doldu. Hekimler çocuk hastalıkları uzmanı olmak istemiyor. Asistan yetişmiyor. Uzman sayılarındaki azalma yüzünden özellikle doğu bölgelerindeki hastanelerde pediyatri klinikleri kapanma tehlikesi yaşıyor. Bir çok yerde asistan olmadığı için acillerde pratisyen hekimler çocuk hastalara bakıyor. Bu çocuk sağlığı açısından son derece tehlikeli bir durum. Yakında çocuklarımıza bakacak hekim bulamayacağız” diye anlattı.

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BİR PEDİYATRİST 17 SENEDE YETİŞİYOR

Sayıları 8 bine yaklaşan çocuk hekimlerinin alana özgü sorunlar yaşadığı için çocuk hastalıkları uzmanlığını tercih etmediğine dikkat çeken Türk Pediyatri Kongresi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ise “Ciddi bir hasta yükü ile karşı karşıyayız. Ayrıca hekimlere karşı şiddet dalgasından en fazla etkilenen grubuz. Mecburi hizmeti iki defa yapıyoruz. Önce hekim olarak yapıyoruz. Sonra yan dalda uzmanlaşmaya gidince bir kere daha mecburi hizmet yapmak durumunda kalıyoruz. Bir pediyatri uzmanı toplamda 17 sene eğitim görüyor. Bu durumda hekimler ne zaman aile kuracak, çocuklarını nerede nasıl yetiştirecek? Bunlar pediyatri uzmanlığını tercih eden hekim sayısının azalmasına neden oluyor. Dernek olarak bu konular üzerinde çalışıyoruz” dedi.