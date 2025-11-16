Geçirdiği kalp krizinden kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 1,2 milyar dolarlık servet iddialarıyla gündemden düşmüyor. Sanatçının yakınları iddialara açıklık getirirken, "Muazzez Abacı'nın serveti ne kadar, 1,2 milyar dolar değerinde mal varlığı mı var?" soruları aramalarda öne çıkmaya devam ediyor.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 78'inci yaş gününde hayata gözlerini yumdu. 12 Kasım Çarşamba günü hayatını kaybeden ünlü sanatçı için İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) veda töreni düzenlendi.

Vefat haberi sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılanırken, Abacı'nın geride bıraktığı miras tartışmaları da beraberinde geldi. Peki, Muazzez Abacı'nın serveti ne kadar, 1,2 milyar dolar değerinde mal varlığı mı var?

Muazzez Abacının serveti ne kadar, 1,2 milyar dolar değerinde mal varlığı mı var?

MUAZZEZ ABACI'NIN SERVETİ NE KADAR, 1,2 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE MAL VARLIĞI MI VAR?

Muazzez Abacı’nın ölümünün ardından gündeme gelen 1,2 milyar dolarlık servet iddiaları, sanatçının yakınları tarafından bir bir yalanlandı. Sanatçının Ataşehir’de bir daire ve küçük bir ofis dışında kayda değer bir mal varlığı bulunmadığı, Kalamış ve Tuzla’daki evlerini sattığı ve yalnızca kızıyla birlikte Rochester’da bir evi olduğu belirtildi.

Abacı'nın uzun yıllar birlikte çalıştığı menajer Taner Budak, “Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. Asla böyle bir miras söz konusu değil” diyerek spekülasyonlara tepki gösterdi. Dostu ve çalışma arkadaşı Sacit Aslan da Abacı’nın paraya önem vermeyen bonkör bir karaktere sahip olduğunu vurguladı.

Sanatçının tek yasal mirasçısının kızı Saba Abacı olduğu belirtilirken, resmi bir vasiyetname henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Petrolde beklentiler artıyor! Günlük 105 milyon 140 bin varile ulaşabilir

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. 1990 yılında yayınladığı "Vurgun" adlı albümüyle satış rekoru kırdı.

Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanına değer görüldü. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri olan sanatçı, 1998'de "Sibel" adlı dizide de kendisini canlandırmıştı.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası