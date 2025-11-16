İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde düzenlediği ihlallere bir yenisini daha ekledi. Bölgede 4 Suriyeli 'gözaltına' alındı.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde düzenlenen bir operasyonda dört Suriyeliyi gözaltına aldı, yerel medya bildirdi.

Devlet televizyonu Ikhbariyah’a göre, askerler Kuneytra’nın Han Arnabe bölgesindeki el-Hafayer’de aynı aileden dört genci tutukladı.

İSRAİL İHLALLERİ SÜRÜYOR

Gözaltılar, Kuneytra’nın güneyindeki Saida el-Golan kasabasına beş askeri aracın girmesinin ardından gerçekleşti; araçlar kısa süre sonra geri çekildi. İsrail güçleri ayrıca Dera ilinin batısındaki Ma’riya köyünün çevresinde de operasyon yaptı.

Son dönemde Kuneytra’daki İsrail müdahaleleri yoğunlaşırken, bölge halkı Tel Aviv’in tarım arazilerine girmesi, yüzlerce dönüm ormanın tahrip edilmesi, yerel halkın gözaltına alınması ve askeri kontrol noktalarının kurulmasından şikayet ediyor.

1974 Ateşkes Anlaşması İhlali: İsrail, Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti

GOLAN TEPELERİ'İNDE İŞGAL GENİŞLEDİ

Hükümet verilerine göre, İsrail ordusu Aralık 2024’ten bu yana Suriye’ye binden fazla hava saldırısı düzenledi ve güney illerine 400’den fazla sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi.

2024 sonunda Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından İsrail, Suriye ile 1974 Ateşkes Anlaşması’nı ihlal ederek Golan Tepeleri’ndeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek işgalini genişletti.

BATIKAN ALTAŞ

