Muğla 5.8 deprem nerelerde, hangi illerde hissedildi?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 Haziran 2025'te saat 02.17'de gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Muğla 5.8 deprem nerelerde hissedildi merak ediliyor. Depremin çevre illerde hissedildiği kaydedildi.

Muğla 5.8 deprem paniğe yol açarken depremin hissedildiği iller ve deprem sonrası durumu merak ediliyor. Bölge halkını uykusundan uyandıran depremin ardından yetkililer saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MUĞLA DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde hissedildi.

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Marmaris’e 10,43 kilometre mesafede, 67,91 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntı, Muğla’nın tüm ilçelerinde, özellikle Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Datça gibi turistik bölgelerde yoğun bir şekilde hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin Yunanistan’ın Rodos adası da dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olduğunu belirtti.

Depremin derinliği nedeniyle geniş bir alana yayılan sarsıntı, paniğe yol açtı. Özellikle gece saatlerinde vatandaşların sokaklara çıkmasına neden oldu.

MUĞLA DEPREMİ HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Muğla 5.8 büyüklüğündeki deprem, sadece Muğla ile sınırlı kalmadı. İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Antalya ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD’ın açıklamasına göre, sarsıntı özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki illerde belirgin bir şekilde hissedilirken bazı bölgelerde hafif sallantılar rapor edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ve tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Depremin hissedildiği diğer illerde de yetkililer, vatandaşların panikle hareket etmemesi gerektiğini vurguladı.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedilmesinin nedeni, sarsıntının nispeten derin bir noktada (67,91 kilometre) meydana gelmesi olarak açıklandı.

DEPREMDE YIKIM VEYA HASAR MEYDANA GELDİ Mİ?

Yetkililer, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını ve enerji, su, doğal gaz gibi altyapılarda sorun yaşanmadığını bildirdi. AFAD ve ekipler, saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.