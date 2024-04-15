Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akdeniz, Muğla çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar Muğla'da deprem mi oldu sorusunu araştırıyor. En son depremin büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre haberimizde yer alıyor.
Muğla'da deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu soruları araştırılıyor.
AFAD son deprem verilerine göre saat 09.06'da Akdeniz, Datça Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.3 km olarak açılandı.