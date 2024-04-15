Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 09:23 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 09:32 - Güncelleme:

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Akdeniz, Muğla çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar Muğla'da deprem mi oldu sorusunu araştırıyor. En son depremin büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre haberimizde yer alıyor.