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Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla Datça&#039;da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz, Muğla çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar Muğla'da deprem mi oldu sorusunu araştırıyor. En son depremin büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre haberimizde yer alıyor.

Muğla'da deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu soruları araştırılıyor. 

AFAD son deprem verilerine göre saat 09.06'da  Akdeniz, Datça Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü. 

Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.3 km olarak açılandı. 

Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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