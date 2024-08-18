Muğla’nın hangi ilçelerinde yangın var? Hava ve kara araçları sevk edildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kar araçları Muğla'nın yangınlarının bulunduğu ilçelere hızlı bir şekilde yönlendirildi. Muğla'nın hangi ilçelerinde yangın var?

Muğla’nın Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın meydana geldi. Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy ve Yatağan ilçesindeki Yava mahallelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara araçları hızla bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı.

MUĞLA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE YANGIN VAR?

Yangın, eş zamanlı olarak Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ve Ula ilçesi Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi. Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.