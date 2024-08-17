Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu! Ne zaman atandı? Tarım ve Orman Bakanı Kimdir 2024?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yangın gelişmelerine ilişkin güncel bilgileri basınla paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kimdir? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili son durumu basına aktardı. Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre:

Şu anda 6 aktif yangın bulunuyor, 72 yangından 69'u kontrol altına alındı.

Ovacık’taki yangının etkisi azalırken, İzmir Yamanlar'daki yangının enerjisi de düşmüş durumda. Sancaklı suyu çevresindeki sarp alanlarda havadan müdahale mümkün olmadığından, karadan müdahale sürdürülüyor. Bu bölgedeki yangın, şehir için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Ayrıca, şehre ulaşan dumanın bir kısmının belediyenin çöp aktarma tesisinden kaynaklandığı belirtildi. Genel olarak, yangınların şehirde endişe verici bir duruma yol açmadığı vurgulandı.

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

İbrahim Yumaklı, 1969 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Yumaklı, kariyerine 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat operasyonları uzmanı olarak başlamıştır. 2011 yılına kadar Marshall Boya A.Ş.'de ve AkzoNobel Türkiye’nin bağlı şirketlerinin mali gruplarında yönetici olarak görev yapmıştır.

2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan İbrahim Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Al Jazeera Türkiye'ye ait televizyon kanalını yönetmiştir. Ocak-Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı'nın Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yapmıştır. Ekim 2016’dan itibaren ise GÜBRETAŞ'ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.

İBRAHİM YUMAKLI NE ZAMAN ATANDI?

İbrahim Yumaklı, 7 Nisan 2022'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirilmiştir.

İBRAHİM YUMAKLI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilen İbrahim Yumaklı, evli ve iki çocuk babasıdır.