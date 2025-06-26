Muharrem ayı namazı var mı? Hicri yılbaşının ilk günü yapılması gerekenler

Müslüman aleminin kameri yılbaşı kabul edilen Muharrem ayı Kur’an-ı Kerim’de kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem ayı ibadetlerin arttığı ve manevi arınmanın önemli olduğu bir dönem olarak bilinir. Peki Muharrem ayı namazı var mı, kaç rekat?

Muharrem ayı, hicri takvime göre yılın ilk ayı kabul edilir. Bu dönemde günahlardan arınmak, Allah’a yakın olmak ve sevap kazanmak için bol bol ibadet edilmesi önerilir. Muharrem ayı namazı olarak bilinen özel bir namaz sünnette bulunmamaktadır. Peygamber efendimiz bu ayda bolca namaz kılar oruç tutardı.

MUHARREM AYI NAMAZI VAR MI?

Muharrem ayının idrak etmesiyle beraber bu aya özel bir namaz olup olmadığı gündeme geldi. Sünnette Muharrem ayı namazı diye bir namaz bulunmuyor. Ancak bu mübarek günde sadaka vermek, nafile namazlar kılmak ve ibadet etmek çok önemlidir.

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜ KAÇ REKAT NAMAZ KILINMALI?

Muharrem ayında kılınması gereken belirli bir namaz olmamakla birlikte, Müslümanlar en az iki rekat nafile namaz kılabilir. Nafile namazların 2, 4, 6, 8 ve 12 rekata kadar kılınabileceği rivayet edilmiştir.

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Muharrem ayı, Allah’a yakınlaşmak için önemli bir dönemdir. Bu mübarek ayda birçok ibadet tavsiye edilmiştir. Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler şu şekildedir:

Nafile namazlar kılmak

Bolca Kur’an-ı Kerim okumak

Oruç tutmak (özellikle ayın belirli günlerinde)

Tevbe ve istiğfar etmek

Salavat getirmek ve dua etmek

MUHARREM AYI FAZİLETİ NEDİR?

Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receble beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

AŞURE GÜNÜ YAPILAN İYİLİĞİN KIYMETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber efendimiz, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruyor. Bu gece, hepimize yeter de artar bile. Bu öyle bir ganimet ki, böyle beş parçaya bölmüyorlar, herkese ne verilirse aynısı ona da veriliyor.

Onun için bu gün çok iyilik yapmalı ve (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) hadis-i şerifine de uyarak çoluk çocuğunu sevindirmeli!

(Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) hadis-i şerifine de uymalı, bu gece ve yarın, Tam İlmihal’den, İslam Ahlakı kitabından okuyarak ilim öğrenmeye çalışmalı.