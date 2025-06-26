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Muharrem ayının 10. günü ne zaman, hangi güne geliyor? 2025 Muharrem ayı günleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muharrem ayının 10. günü ne zaman, hangi güne geliyor? 2025 Muharrem ayı günleri
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Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, 2025 yılında 26 Haziran Perşembe günü başladı. Müslümanlar için manevi önemi olan bu ayın 10. günü Aşure Günü olarak idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü denk geldiği gün 2025 yılı için araştırılıyor.

Manevi derinliği bol olan aylardan olan Muharrem ayı, 2025 yılınd 26 Haziran Perşembe günü Hicri yılbaşını da müjdeleyerek başladı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10. günü Aşure Günü olarak kutlanıyor. Bu nedenle 2025 yılında Muharrem ayının 10. günü ne zaman, hangi güne geliyor merak ediliyor.

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. 4-5 Temmuz Aşure Gecesi olurken 5 Temmuz Aşure Günü olarak idrak edilecek. Müslümanlar için Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olması nedeniyle önemli. Muharrem ayı 2025 yılında 26 Haziran'da başlarken 25 Temmuz Cuma günü sona eriyor. 

Muharrem ayının 10. günü ne zaman, hangi güne geliyor? 2025 Muharrem ayı günleri - 1. Resim

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe rastlıyor. Bu tarih, hem İslam tarihindeki önemli olayların anıldığı hem de ibadetlerle geçirilen bir gün olarak Müslümanlar için önemlidir. 

Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ibadet imkanı sunan Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure, bu ayın en kıymetli gecesiyken birçok dualar bu günde kabul olur. Muharremin dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutmak sünnettir. Ancak Muharremin yalnızca onuncu günü oruç tutmak, yalnız cumartesi günleri oruç tutmak, Nevruz ve Mihrican günleri oruç tutmak ve bütün sene, her gün oruç tutmak ve konuşmamak şartı ile oruç tutmak mekruhtur.

Muharrem ayının 10. günü ne zaman, hangi güne geliyor? 2025 Muharrem ayı günleri - 2. Resim

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ FAZİLETLERİ

Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olarak kabul edilir.  Adem "aleyhisselam"ın tövbesinin kabul edilmesi,  Nuh "aleyhisselam"ın tufandan kurtulması, İbrahim "aleyhisselam"ın ateşe atıldığında yanmaması, Musa "aleyhisselam"ın Kızıldeniz’i geçerek Firavun’dan kurtulması gibi önemli olaylar bu günde meydana gelmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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