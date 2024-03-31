Mühür evet mi yazar tercih mi? Oylar geçersiz sayılır mı YSK açıkladı

YSK'nın açıklamasına göre "Evet" veya "Tercih" mühürlü oy pusulası geçerli sayılacaktır.| Oy mühürlerinin evet veya tercih olarak değişmesi oyları geçersiz sayar mı araştırılıyor. Oyları geçersiz sayan durumlara dair konular haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 yerel seçimleri geride kalırken oy mühürlerindeki evet veya tercih farklılıklarının oyları geçersiz sayıp saymayacağı merak ediliyor.

MÜHÜR EVET Mİ YAZAR TERCİH Mİ?

YSK'nın açıklamasına göre "Evet" veya "Tercih" mühürlü oy pusulası geçerli sayılacaktır.

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK?

Arkasında sandık kurulu mührü ve YSK filigranı olmayan oy pusulaları, "Evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca birden fazla adaya veya siyasi partiye mühür basılmış oy pusulaları, birden fazla siyasi partiye veya adaya ayrılan alana taşmış mühür basılan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Oy pusulalarının bütünlüğü bozacak şekilde yırtılması, mühür dışında başka bir şey ile karalanan veya işaret bırakılan ve şekiller, yazılar çizilen oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.