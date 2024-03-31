Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Mühür evet mi yazar tercih mi? Oylar geçersiz sayılır mı YSK açıkladı

Mühür evet mi yazar tercih mi? Oylar geçersiz sayılır mı YSK açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mühür evet mi yazar tercih mi? Oylar geçersiz sayılır mı YSK açıkladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YSK'nın açıklamasına göre "Evet" veya "Tercih" mühürlü oy pusulası geçerli sayılacaktır.| Oy mühürlerinin evet veya tercih olarak değişmesi oyları geçersiz sayar mı araştırılıyor. Oyları geçersiz sayan durumlara dair konular haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 yerel seçimleri geride kalırken oy mühürlerindeki evet veya tercih farklılıklarının oyları geçersiz sayıp saymayacağı merak ediliyor. 

MÜHÜR EVET Mİ YAZAR TERCİH Mİ?

YSK'nın açıklamasına göre "Evet" veya "Tercih" mühürlü oy pusulası geçerli sayılacaktır. 

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK?

Arkasında sandık kurulu mührü ve YSK filigranı olmayan oy pusulaları, "Evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca birden fazla adaya veya siyasi partiye mühür basılmış oy pusulaları, birden fazla siyasi partiye veya adaya ayrılan alana taşmış mühür basılan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Oy pusulalarının bütünlüğü bozacak şekilde yırtılması, mühür dışında başka bir şey ile karalanan veya işaret bırakılan ve şekiller, yazılar çizilen oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhtar oy pusulasında mühür olması geçersiz sayılmasına neden olmaz - HaberlerMuhtar oy pusulasında mühür olması geçersiz sayılmasına neden olmazSeçim yayın yasağı kalkmadı - HaberlerSeçim yayın yasağı kalkmadıİlk sonuçlar ne zaman açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman bitecek? - Haberlerİlk sonuçlar ne zaman açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman bitecek?La Galibe İllallah ne demek, ne anlama geliyor? - HaberlerLa Galibe İllallah ne demek, ne anlama geliyor?YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener'in hayatı ve biyografisi - HaberlerYSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener'in hayatı ve biyografisiOylar ne zaman sayılacak? 2024 Yerel Seçimleri - HaberlerOylar ne zaman sayılacak? 2024 Yerel Seçimleriİlçeyi yöneten kişiyi kim görevlendirir ve görevleri nelerdir? - Haberlerİlçeyi yöneten kişiyi kim görevlendirir ve görevleri nelerdir?Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! - HaberlerAz önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!Devlet Bahçeli düştü mü, kaza mı geçirdi? - HaberlerDevlet Bahçeli düştü mü, kaza mı geçirdi?Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapar? - HaberlerMurat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapar?
Sonraki Haber Yükleniyor...