23 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Mehmet Murat Çalık tutuklandı. Daha önce iki defa kanseri yenen Murat Çalık'ın sağlık durumu ise merak konusu oldu. Bu gelişmelerin ardından Murat Çalık neden tutuklu, hastalığı ne? sorusu gündeme geldi.

İBB soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne girdi.

Şu sıralar sağlık sorunlarıyla gündeme gelmesi üzerine Murat Çalık neden tutuklu, hastalığı ne? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

MURAT ÇALIK NEDEN TUTUKLU?

Murat Çalık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştır.

19 Mart 2025 Çarşamba günüBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu 99 isim 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alındı.

23 Mart 2025 Pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tutuklandı.

MURAT ÇALIK HASTALIĞI NE?

İzmir Buca F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murat Çalık, daha önde iki kere kanser hastalığı geçirdi. Şu anda ise lenf kanseri şüphesi üzerinde duruluyor.

1999 yılında kendisine akut lsemi teşhisi konuldu. Çalık, geçmişte iki kanser hastalığı geçirdi ve 9 ay tedavi gördü. 2006 yılında ise lenfoma teşhisi konulan Murat Çalık bu dönem ameliyat oldu.

Şu anda Murat Çalık'ın değerleri sınırda olduğu belirtildi. Boynundaki kitle nedeniyle lenfoma hastalığının tekrar nüksetme tehlikesi Lenf kanseri şüphesi üzerine Murat Çalık, boynundaki kitleden dolayı 4 Temmuz'da 2.5 saatlik bir operasyon geçirdi. Bu operasyonun ardından tekrar cezaevine gönderilen Çalık'ın tahliyesi talep edildi.

Avukatlar, uzman hekim raporlarını baz alarak, cezaevi ortamının Çalık’ın hastalıklarının nüksetme riski oluşturduğunu dile getirdi. Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık'ın sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Çalık, 18 Temmuz akşamı yeniden hastaneye sevk edildi.