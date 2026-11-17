Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumu yeniden ortaya çıktı. Bursa’nın Gemlik Körfezi’nde su altı dalışlarında müsilaj (deniz salyası) yeniden görüntülendi. Suyun 8 ila 30 metre derinliklerinde müsilaj oluşumları kaydedildi. Peki, Müsilaj nedir, neden olur?

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Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik maddedir. Ayrıca, oluşan bu jelimsi malzeme çevresindeki canlı ve cansız karbon kaynaklarını da içine hapsederek deniz yüzeyinde, su kolonunda ve deniz tabanında geniş alanları kaplayarak görsel, ekolojik ve ekonomik hasara yol açmaktadır. Ağırlıklı olarak karbonhidrat-protein karışımı organik yapılardan oluşmaktadır. Belli fitoplankton ve/veya bakteri türleri neden olmaktadır.

Müsilaj nedir, neden olur? Marmara Denizinde müsilaj yeniden görüldü

MÜSİJAN NEDEN OLUŞUR?

İklim değişikliğinin etkisiyle yüzey sıcaklıklarının artması, hakim rüzgar yönlerinin değişmesi ve deniz yüzeyindeki durgunluk, müsilaj oluşumunu tetikliyor. Özellikle evsel atık suların tam olarak arıtılmaması, sanayi ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan azot ve fosfor gibi fitoplanktonların beslenmesini sağlayan maddelerin denizdeki yükünü artırarak bu süreci hızlandırıyor.

Müsilaj; süngerler, mercanlar ve balık yumurtaları gibi deniz canlılarının yüzeyini kaplayarak ölümlerine neden olabiliyor.

MÜSİLAJIN OLASI SONUÇLARI

Su kolonunda ve deniz tabanında geniş alanları kaplayarak görsel, ekolojik ve ekonomik hasara yol açar!

Dipte oksijen azalması ve kitlesel canlı ölümleri

Biyoçeşitlilik kaybı

Balıkçılığın çökmesi

Turizmin durması

Uzun vadeye yayılan sosyo-ekonomik kayıplar

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