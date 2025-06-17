NATO'da hangi ülkeler var, daimi 5 üyesi kimler?

32 üye ülkeden oluşan NATO üyesi ülkeler gündeme geldi. İsrail-İran savaşında üye ülkelerin konumu ve daimi 5 üyesi sorgulanıyor.

Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırırken, NATO’nun bölgesel güvenlik politikalarını yeniden gündeme getirdi. 1949’da kurulan ve 32 üye ülkeyi kapsayan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kolektif savunma ilkesiyle hareket ederken İsrail’in NATO dışı statüsü krizin dinamiklerini şekillendiriyor.

NATO'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

NATO, 4 Nisan 1949’da Kuzey Atlantik Antlaşması’nın imzalanmasıyla kurulan ve şu anda 32 üye ülkeyi barındıran bir askeri ittifaktır.

Kurucu 12 üye (Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık, ABD) ile başlayan ittifak zamanla genişleyerek Yunanistan ve Türkiye (1952), Batı Almanya (1955), İspanya (1982), Çekya, Macaristan, Polonya (1999), Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya (2004), Arnavutluk, Hırvatistan (2009), Karadağ (2017), Kuzey Makedonya (2020), Finlandiya (2023) ve İsveç’i (2024) bünyesine kattı.

NATO DAİMİ 5 ÜYESİ KİMLER?

NATO’da “daimi 5 üye” kavramı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi beş üyesiyle (ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Çin) karıştırılmamalıdır. NATO’da böyle bir resmi statü bulunmuyor. NATO'nun 12 kurucu üyesi vardır. Bunlar; Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD'dir.

İSRAİL NATO ÜLKESİ Mİ?

İsrail, NATO’nun resmi bir üyesi değildir ve coğrafi olarak Kuzey Atlantik bölgesinin dışında, yer aldığı için ittifakın üyelik kapsamına girmez.

Ancak İsrail, NATO ile 1994’ten beri Akdeniz Diyaloğu girişimi aracılığıyla yakın bir ortaklık sürdürmektedir. 2017’de NATO’nun Brüksel’deki karargahında resmi bir misyon açmıştır. İsrail’in ABD ve bazı NATO üyeleriyle güçlü askeri ve diplomatik bağları, onu ittifakın önemli bir parçası gibi gösterse de resmi üyelik başvurusu bulunmuyor.

TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?

Türkiye, 18 Şubat 1952’de Yunanistan ile birlikte NATO’ya katılarak ittifakın 13. ve 14. üyeleri olmuştur. Türkiye, NATO’nun ikinci en büyük ordusuna sahip ve İzmir’deki LANDCENT karargahı gibi önemli tesislere ev sahipliği yapar

Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca, Türkiye’nin tamamı NATO’nun kolektif savunma kapsamındadır. Bu da bir saldırı durumunda diğer üyelerin Türkiye’yi savunmasını gerektirir.

Türkiye’nin NATO’daki stratejik konumu, özellikle Suriye İç Savaşı ve Rusya ile ilişkiler bağlamında öne çıkıyor.