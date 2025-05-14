NATO'dan yolsuzluk tutuklaması! Eski çalışanlardan skandal ihaleler

Belçika ve Lüksemburg başta olmak üzere beş ülkede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, NATO Destek ve Tedarik Ajansı'na ait gizli bilgilerin savunma firmalarına sızdırıldığı iddia edildi. Bir kişi tutuklanırken, çok sayıda belgeye el konuldu.

NATO tarafından bugün (14.05.2025) yapılan açıklamada, tedarik sözleşmelerinde yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyuruldu.

Belçika ve Lüksemburg yetkilileri ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, “Bir dizi ülkedeki kolluk kuvvetleri, NATO sözleşmeleriyle bağlantılı yolsuzluk faaliyetleriyle suçlanan bazı kişileri gözaltına aldı” dedi. Hart, NATO’nun ve NATO Destek ve Tedarik Ajansı’nın (NSPA) adaletin sağlanması için güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

İHALEDE USÜLSÜZLÜK SKANDALI

Belçika savcıları, ülkede bir kişinin resmi olarak tutuklandığını ve yolsuzlukla mücadele ekiplerinin çeşitli aramalar yaptığını açıkladı. Soruşturmanın, NATO için mühimmat ve insansız hava araçları gibi askeri ekipman alımlarında savunma sanayii firmalarına verilen ihalelerdeki usulsüzlük şüphelerine odaklandığı belirtildi.

Savcılık açıklamasına göre, Lüksemburg’daki NATO Destek ve Tedarik Ajansı çalışanlarının gizli bilgileri, bu ihaleleri alabilecek savunma firmalarına sızdırdığı iddia ediliyor. Belçika makamları, söz konusu skandala bazı eski NATO çalışanlarının da karıştığını ifade etti.

Lüksemburg’da da çeşitli adreslerde aramalar yapıldığı ve olaya dair belgelerin ele geçirildiği bildirildi. Lüksemburg savcılarına göre, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya ve ABD yetkilileri eş zamanlı operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlar sonucunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.