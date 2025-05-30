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Necati Arıcı kimdir, nereli? Şarkıcı Şimal'in eşi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Necati Arıcı kimdir, nereli? Şarkıcı Şimal&#039;in eşi merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Şimal’in vefat haberi, sevenlerini yasa boğarken eşi Necati Arıcı merak konusu oldu. Şimal’in kanser mücadelesinde yanında olan Necati Arıcı’nın yaşı, mesleği ve çiftin evlilik durumu sorgulanıyor.

Şarkıcı Şimal Gülen, 39 yaşında kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Dört yıllık zorlu mücadelesinde en büyük destekçisi olan hayat arkadaşı Necati Arıcı, vefat haberini Instagram’da “Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur” sözleriyle duyurdu. Necati Arıcı kimdir merak edilirken mesleği ve yaşı konuşuluyor. 

NECATİ ARICI KİMDİR?

Necati Arıcı, Türk pop müziği sanatçısı Şimal Gülen’in eşi olarak tanınıyor. Şimal’in 2021’de meme kanseri teşhisi almasından itibaren onun en büyük destekçisi olan Arıcı, özellikle sanatçının tedavi sürecinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Arıcı’nın yaşı, doğum yeri veya nereli olduğuna dair açık kaynaklarda net bilgi bulunmuyor. Ancak Şimal ile olan ilişkisi ve ona verdiği duygusal destek hayranlar tarafından büyük takdir topladı.

Necati Arıcı kimdir, nereli? Şarkıcı Şimal'in eşi merak ediliyor - 1. Resim

NECATİ ARICI NE İŞ YAPIYOR?

Necati Arıcı’nın mesleği hakkında kamuoyuna yansıyan kesin bir bilgi bulunmuyor ancak bazı kaynaklar onun iş insanı olduğunu öne sürüyor.

Bununla birlikte, Arıcı’nın medya veya sanat dünyasıyla bilinen bir bağlantısı olmadığı, daha çok Şimal’in sağlık sürecindeki destekleyici rolüyle öne çıktığı görüldü.

ŞARKICI ŞİMAL'İN EŞİ KİM?

Şimal Gülen’in hayat arkadaşı Necati Arıcı, sanatçının dört yıllık kanser mücadelesinde en yakın destekçisi olarak biliniyor. Çift, 2021’de Şimal’in meme kanserini yendiği dönemde Kuşadası’nda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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