Netflix abonelik ücretlerine zam geldi! Netflix Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine 2025 yılında ikinci kez zam yaptı. Temel, Standart ve Premium paketlerde ortalama yüzde 26’lık artış, kullanıcıların dikkatini çekerken yeni tarifeler merak konusu oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video izleme platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptığını duyurdu. Netflix Türkiye fiyatları ne kadar oldu netleşti.

NETFLİX ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine 5 Haziran 2025 itibarıyla zam uyguladı. 2025 yılı içinde platformun ikinci fiyat artışı ortalama yüzde 26’lık bir zam oranıyla kullanıcıların karşısına çıktı.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve platformun yeni içerik üretimi için yaptığı yatırımlar, bu zammın temel nedenleri olarak gösteriliyor.

Netflix’in Türkiye’de sunduğu Temel, Standart ve Premium paketlerin fiyatları, yeni tarifelerle birlikte kullanıcılar için daha maliyetli hale geldi.

NETFLİX TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Netflix’in Türkiye’deki yeni abonelik ücretleri, 5 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe giren zamla birlikte şu şekilde güncellendi:

Temel paket 149,99 TL’den 189,99 TL’ye,

Standart paket 229,99 TL’den 289,99 TL’ye,

Premium paket ise 299,99 TL’den 379,99 TL’ye yükseldi.

NETFLİX TEMEL, STANDART VE PREMİUM PAKETLERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Temel paket tek cihazda standart çözünürlük, Standart paket iki cihazda HD, Premium paket ise dört cihazda 4K Ultra HD ve gelişmiş ses özellikleri sunuyor.

Premium plan, özellikle büyük aileler veya birden fazla cihazda izleme yapmak isteyenler için tasarlandı.