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Niğde'de patates deposu göçük altında kaldı! 2 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Niğde&#039;de patates deposu göçük altında kaldı! 2 ölü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre Niğde'de patates deposunda çökme gerçekleşti. Çökme sonucu 4 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Niğde'de yaşanan göçükte ölü var mı, kaç kişi öldü? Göçük nerede oldu? Niğde'de kaç kişi göçük altında kaldı? İşte detaylar...

Niğde'de patates deposu çöktü. 4 işçi göçük altında alındı. Niğde'de yaşanan göçükte ölü var mı, kaç kişi öldü? Niğde'de göçük nerede oldu? Niğde işçiler kurtuldu mu?

Niğde'de patates deposu göçük altında kaldı! 2 ölü - 1. Resim

NİĞDE'DE GÖÇÜK

Niğde toprak altındaki patates deposunda göçük meydana geldi. Yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü

Niğde'de patates deposu göçük altında kaldı! 2 ölü - 2. Resim

Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde toprak altındaki patates deposunda meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Niğde'de patates deposu göçük altında kaldı! 2 ölü - 3. Resim

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. İşçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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