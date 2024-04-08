Niğde'de patates deposu göçük altında kaldı! 2 ölü

Son dakika haberine göre Niğde'de patates deposunda çökme gerçekleşti. Çökme sonucu 4 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Niğde'de yaşanan göçükte ölü var mı, kaç kişi öldü? Göçük nerede oldu? Niğde'de kaç kişi göçük altında kaldı? İşte detaylar...

Niğde'de patates deposu çöktü. 4 işçi göçük altında alındı. Niğde'de yaşanan göçükte ölü var mı, kaç kişi öldü? Niğde'de göçük nerede oldu? Niğde işçiler kurtuldu mu?

NİĞDE'DE GÖÇÜK

Niğde toprak altındaki patates deposunda göçük meydana geldi. Yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü

Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde toprak altındaki patates deposunda meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. İşçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.



