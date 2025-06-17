Nihal Candan yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl?

Dolandırıcılık suçundan hapse giren ve kısa bir süre sonra çıkan Nihal Candan anoreksiya nervoza teşhisi aldıktan sonra hastaneye yatırıldı. 25 kiloya düşen Nihal Candan, yoğun bakıma kaldırıldı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Son günlerde sağlık durumu ağırlaşarak 25 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Güncel sağlık durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

NİHAL CANDAN YOĞUN BAKIMDA MI?

Nihal Candan şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisiyle 37 kiloya kadar düşen Candan, tahliyesinin ardından sağlık sorunlarının kötüleşmesiyle önce 29 kiloya, ardından 25 kiloya kadar geriledi.

Son olarak 16 Haziran 2025’te durumu kritikleştiği için hastaneye kaldırılan Candan, yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi burada devam ediyor.

Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan’ın yoğun bakım sürecinde olduğunu doğruladı.

NİHAL CANDAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihal Candan’ın sağlık durumu, anoreksiya nervoza ve organ yetmezliği nedeniyle son derece kritik. Cezaevinde 37 kiloya düşen Candan, tahliye sonrası bir süre toparlansa da son haftalarda hızla kilo kaybederek 25 kiloya geriledi.

Yoğun bakımda beslenme ve tıbbi destek alan Candan’ın, yemek yemeyi reddetmesi ve psikolojik durumunun kötüleşmesi, tedavi sürecini zorlaştırıyor.

Bahar Candan, ablasının sağlık durumu için “Ablam ölüyor” diyerek yardım çağrısında bulundu. Pınar Kerimoğlu ise Candan’ın spor yaparken bayıldığını ve organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

NİHAL CANDAN NEDEN HAPSE GİRDİ?

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir suç şebekesine üye oldukları öne sürüldü.