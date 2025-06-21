Nihal Candan'ın eski eşi kim? Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek merak konusu oldu

Anoreksiya Nervoza teşhisi ile tedavi altında alınan ve 23 kiloya kadar düşmesi üzerine hayatını kaybeden Nihan Candan'ın eski eşi arama motorlarında sorgulatılıyor.

Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla gündeme geldi. Yarışmadaki neşeli halleri, sivri diliyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Candan, yarışmanın tamamlanmasının ardından sosyal medyada fenomen haline geldi.

2016 yılında Survivor'a katılan Candan, kısa süre içinde popülerliğini arttırdı. Kasım 2023 yılında 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddiaları üzerine kardeşi Bahar Candan ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Anoreksiya nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan, 26 Nisan 2024'te tahliye edildi. Hızla kilo kaybeden Nihal Candan, 10 Haziran'da 29 kiloya düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve organ yetmezliği teşhisi konuldu. 19 Haziran'da kalbi duran ve kalp masajıyla hayata döndürülen Candan'ın kalbi ikinci kez durması üzerine öldü.

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

NİHAL CANDAN'IN ESKİ EŞİ MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Nihal Candan'ın Temmuz 2023'te iş insanı Faruk Çiçek ile evlendiği açıklığa kavuşuldu. Candan cezaevine girdiği süre zarfı içinde Faruk Çiçek'in yeteri kadar destek olmadığı ve ziyaret etmediği iddiaları öne sürüldü.

Faruk Çiçek ile boşanma davası devam ederken bir sonraki duruşma 21 Ekim tarihine ertelenmişti. Mehmet Faruk Çiçek kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Mehmet Faruk Çiçek, 1 Şubat 1986’da Şırnak’ta doğdu. Şırnak’ta belli bir süre yaşadıktan sonra Mersin’e taşındı. Mehmet Faruk Çiçek Mersin kolejini bitirdi. Toros Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ticaret hayatına atıldı.

MEHMET FARUK ÇELİK'İN HAYATI VE KARİYERİ

Mehmet Faruk Şimşek, 2014 yılında Seyid Lojistik firmasını kurdu. Çiçek’in Türkiye çapında temsilcilikleri ve acenteleri bulunmaktadır. Seyid Lojistik, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki ülkelere taşımacılık hizmetini yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Mehmet Faruk Çiçek lojistik işinin yanı sıra nargile tütünü üreticiliği de yapmaktadır. Mersin ve İstanbul’da ofisi bulunan Çiçek, firmaları aracılığı ile 15 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi.