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Nisan 2024 itibarıyla inşaat demiri fiyatları, İstanbul'da 25,700 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nisan 2024 itibarıyla inşaat demiri fiyatları, İstanbul&#039;da 25,700 TL oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sektör temsilcileri ve müteahhitler inşaat demiri fiyatlarını arama motorlarında sorgulanıyor. 1 ton inşaat demiri fiyatına zam geldi. Peki, 2024'te nisan ayı ile güncellenen demir fiyatları ne kadar? İnşaat demiri fiyatları kaç TL? Nisan 2024 demir fiyatları haberimizde...

Demir fiyatları nisanda kaç para, sorusu cevap buldu. İnşaat demiri fiyatına zam geldi. Demir fiyatlarındaki artış doğrudan inşaat maliyetlerini ve konut fiyatlarını etkileyecek. Peki, Nisan 2024 demir fiyatları ne kadar oldu? Demir cevheri vadeli işlemleri kaç dolar? 1 ton inşaat demirin fiyatı kaç TL? İşte ayrıntılar...

DEMİR FİYATLARI NE KADAR?

İnşaat demiri, konut projelerinden altyapı çalışmalarına kadar pek çok inşaatın temel yapı malzemesi olarak kabul ediliyor. Demir fiyatları Nisan ayında yükseliş gösterdi. Demir fiyatlarındaki bu yükselişin temelinde, dolar kurundaki artış ve demir cevheri piyasasındaki düşüş yer alıyor. 

Ekonomik belirsizlikler ve hammadde talebindeki dalgalanmalar, demir fiyatlarının gelecekte de değişken olacağını gösteriyor.

DEMİR CEVHERİ VADELİ İŞLEMLERİ KAÇ DOLAR?

Demir cevheri vadeli işlemleri, bugün itibarıyla 107,30 dolardan işlem görüyor.

NİSAN 2024 İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI

İstanbul ince inşaat demiri satış fiyatı: 25,700 TL
İzmir ince inşaat demir satış fiyatı: 24,800 TL
Payas ince inşaat demir satış fiyatı: 25,300 TL
Karabük ince inşaat demir satış fiyatı: 25,000 TL

KALIN DEMİR FİYATLARI

İstanbul kalın inşaat demir satış fiyatı: 24,200 TL
İzmir kalın inşaat demir satış fiyatı: 23,300 TL
Payas kalın inşaat demir satış fiyatı: 24,100 TL
Karabük kalın inşaat demir satış fiyatı: 23,500 TL

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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