Dolar TL 2029'da 99 TL! IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini

Dolar ne zaman 99 TL olacak, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar kuru üzerinde tahminler hız kazandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Buna göre,2029 yılında dolar kuru ne kadar olur? Dolar 99 TL'yi aşar mı? Detaylar haberimizde...

Dolar 99 TL olur mu, sorusu hız kazandı. Dolar TL'deki yükselişin ardından 1 dolar 99 TL olur mu, soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, dolar 2029'da artacak mı? Dolar 99 TL olacak mı? İşte IMF'den Türkiye için yıllara göre dolar tahmini...

DOLAR TL 2029 YILINDA 99 TL

IMF, raporunda kur beklentilerine yer vermezken, GSYH, TL, faiz, enflasyon gibi veriler üzerinden bir hesaplama ile tahmin oluşturuldu. TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini şöyle;

2024'te 37.24

2025'te 52.57

2026'da 62.97

2027'de 73.54

2028'de 85.48

2029'da 99.44