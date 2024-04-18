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IMF hesaplamasına göre 2028 yılında Dolar TL 85 TL olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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IMF hesaplamasına göre 2028 yılında Dolar TL 85 TL olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

IMF Türkiye raporuna göre o tarihte dolar 85 TL olacak. Gayrisafi yurt içi hasıla üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2028 yılında doların 85 TL'yi aşması öngörüldü. Peki, dolar 2028'te artacak mı? Dolar 85 TL olacak mı? İşte IMF'den Türkiye için yıllara göre dolar tahmini...

IMF'den Türkiye için 6 yıllık dolar tahmini hesaplandı. Ardından dolar ne zaman 85 TL olacak, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Buna göre, 2028 yılında dolar kuru ne kadar olur? Dolar 85 TL'yi aşar mı? Dolara yatırım yapılır mı? Detaylar haberimizde...

DOLAR 85 TL'YE ÇIKAR MI?

IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer verilmedi ancak  TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

IMF hesaplamasına göre 2028 yılında Dolar TL 85 TL olacak - 1. Resim

Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

IMF hesaplamasına göre 2028 yılında Dolar TL 85 TL olacak - 2. Resim

IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini şöyle;

2024'te 37.24
2025'te 52.57
2026'da 62.97
2027'de 73.54
2028'de 85.48
2029'da 99.44

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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